La notte scorsa, intorno alle 3.30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Cagliari hanno arrestato due giovani per furto di veicoli in via Roma.

La notte scorsa, intorno alle 3.30, i carabinieri del nucleo radiomobile di Cagliari hanno arrestato per il reato di tentato furto aggravato in concorso nonché danneggiamento aggravato, due noti pregiudicati cagliaritani classe 1997 e classe 2000. Entrambi infatti, sono stati sorpresi in piena flagranza dai militari operanti, all’interno di un Fiat Dobló, nel tentativo di impossessarsene. Dagli accertamenti eseguiti, è stato altresì constatato il danneggiamento di un altro veicolo Fiat Punto parcheggiato nelle vicinanze. E’ stato accertato che entrambi i soggetti pregiudicati avevano tentato, previa effrazione, di rubare uno dei due veicoli. Nella circostanza i soggetti sono stati sottoposti a perquisizione e trovati in possesso di alcuni effetti personali di proprietà dei titolari dei rispettivi veicoli. Tradotti immediatamente presso il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari, entrambi sono stati arrestati e trattenuti presso le camere di sicurezza. Domani il rito direttissimo.

