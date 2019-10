La prima edizione del Santa Barbara International Music Festival è stata inserita tra le manifestazioni regionali di grande interesse turistico. L’assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio ha pubblicato oggi la graduatoria dei beneficiari dei contributi in favore di manifestazioni di interesse turistico previsti dalla legge regionale 7/55. La prima edizione del Santa Barbara International Music Festival, che si è svolto da lunedì 9 a domenica 15 settembre 2019 in diversi siti emblematici del Cammino Minerario di Santa Barbara, con grande successo di pubblico, è beneficiaria di un contributo di euro 30.000,00, all’interno del cartellone delle manifestazioni del turismo religioso. L’edizione 2019 del Festival che nasce dall’idea di associare al cammino lento e contemplativo all’armonia della musica classica, ha messo a disposizione dei musicisti e del pubblico (oltre 1.800 spettatori nei 7 concerti della prima edizione) “teatri naturali e di archeologia mineraria” che, per fascino e suggestione, hanno lasciato un segno indelebile della bellezza del Cammino Minerario di Santa Barbara.

La manifestazione, promossa e organizzata dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, con la direzione artistica del pianista Junhee Kim, si è svolta con il sostegno dell’assessorato del Turismo della Regione Sarda ed in collaborazione con i Comuni aderenti alla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, che hanno favorito il successo del Festival. Un grande evento e una fantastica esperienza che vogliamo ripetere e potenziare nelle prossime edizioni in quanto si è rivelato come uno straordinario attrattore in grado di qualificare l’offerta turistica sull’intero territorio attraversato dal Cammino Minerario di Santa Barbara.

