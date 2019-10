La Regione Sardegna, nell’ambito dell’intervento denominato “La Famiglia cresce”, stanzierà 1.674.000 euro a favore del Plus-Distretto socio-sanitario di Carbonia, che comprende – oltre Carbonia – i comuni di Calasetta, Carloforte, Giba, Masainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias e Villaperuccio. L’obiettivo è garantire una forma di supporto utile, soprattutto, per i nuclei familiari numerosi, sovente esposti al disagio e all’esclusione sociale.

L’intervento prevede l’erogazione di fondi a favore delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a 3, fino ai 25 anni di età, e con un ISEE non superiore a 30mila euro.

«Di questo sussidio hanno già beneficiato, in occasione del precedente bando, 9 famiglie residenti nella città di Carbonia, che hanno potuto contare su una somma necessaria per soddisfare bisogni legati all’acquisto di generi di prima necessità, all’istruzione scolastica, alla formazione, alla salute, al benessere e allo sport», ha spiegato l’assessore dei Servizi sociali del comune di Carbonia, Loredana La Barbera.

Non potranno partecipare le famiglie aggiudicatarie di questa misura nel precedente bando. Le domande di contributo dovranno essere presentate, da parte di uno dei genitori, al comune di Carbonia entro venerdì 8 novembre mediante raccomandata A/R, oppure consegnate a mano all’Ufficio Protocollo o inviate via Pec all’indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org .



