La sala polifunzionale alle 16.00 ospita il dibattito “Quale ASL per quale Provincia nella riforna del servizio sanitario regionale nella XVI legislatura”.

L’OPI (Ordine delle Professioni Infermieristiche Carbonia Iglesias) ha organizzato, in collaborazione con il comune di Carbonia, il dibattito pubblico dal titolo “Quale Asl per quale Provincia nella riforma del Servizio Sanitario Regionale nella XVI Legislatura: il Sulcis Iglesiente c’entra”, in programma per la data odierna, lunedì 7 ottobre alle ore 16.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma.

L’incontro, che fa seguito agli impegni assunti nella scorsa Conferenza di servizi, svoltasi il 6 settembre a Calasetta, vedrà la partecipazione del sindaco di Carbonia e presidente della Conferenza socio-sanitaria della ASSL di Carbonia, Paola Massidda, dei Sindaci dei Comuni del territorio, amministratori locali, consiglieri regionali, dirigenti dell’ATS Sardegna della ASSL Carbonia, dell’assessorato alla Sanità, della commissione Sanità, delle associazioni e sindacati operanti nel settore sanitario.

