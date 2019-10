La Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, ha aderito ad una serie di incontri/conferenze sui temi della “Sicurezza delle famiglie” e dei “Cittadini”.

La Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, da sempre attenta e vicina alle esigenze della Comunità locale di cui è, senza dubbio, parte integrante, su richiesta del Distretto Socio Sanitario di Iglesias, ha aderito con piacere ad una serie di incontri/conferenze che si svolgeranno durante i prossimi mesi e che avranno come tematiche principali la “Sicurezza delle famiglie in generale” con particolare riferimento ai bambini e alle donne.

L’attenzione rivolta a queste tematiche e alla “Sicurezza delle famiglie” e“dei cittadini” sono obiettivi primari che i Carabinieri, in generale, perseguono e cercano di realizzare nel loro lavoro quotidiano.

In quest’ottica l’Ufficiale Medico dell’Infermeria della Scuola Allievi Carabinieri, che già in passato ha collaborato in varie occasioni con il Consultorio Familiare di Iglesias offrendo il proprio supporto professionale in occasione di eventi inerenti tematiche di interesse generale, soprattutto in relazione alla diffusione della cultura della prevenzione e della promozione della salute pubblica, offrirà la propria disponibilità in occasione di una serie di incontri, aperti al pubblico, che si terranno presso l’Ospedale Santa Barbara di Iglesias, anche in un’ottica di diffusione sempre più ampia delle più importanti linee guida in materia di medicina preventiva, cura della salute, sicurezza in generale e tematiche di interesse per il cittadino.

Il focus specifico su cui verteranno i vari incontri comprenderà:

Sicurezza stradale: Modifiche all’art. 172 del Codice della Strada afferente l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono di bambini nei veicoli chiusi che entrerà in vigore a partire dal prossimo novembre 2019 nonché le raccomandazioni ad usare i seggiolini per bambini, anche in base all’età anagrafica, sovente disattesa;

Violenza sulle donne: commento delle novità introdotte con l’entrata in vigore del cosiddetto “Codice Rosso”, ovverossia la nuova legge contro la violenza sulle donne. Nuove indicazioni su Revenge Porn, sfregi e nozze forzate e aumento delle pene previste;

Emergenze domestiche: Linee guida in caso di emergenze riferite a bambini piccoli, per poter prestare il primo soccorso e gestire i traumi, eventuali ferite, ustioni e quant’altro nonché come agire in modo sicuro in caso di situazioni di emergenza con bambini;

Uso corretto dei farmaci: Educazione al corretto utilizzo dei farmaci anche e soprattutto sulle modalità di assunzione, sulle scorrette tendenze ad auto medicarsi traendo spunto da passaparola o, peggio, da autodiagnosi acquisite da Internet o dal Web. Sicurezza dei vaccini e falsi miti relativi alle vaccinazioni. Consapevolezza delle cure e delle terapie a cui ci si sta sottoponendo e rispetto delle indicazioni fornite dal medico curante.

Il calendario di massima prevederà 4 giornate:

18 ottobre 2019 – “Mamme e bambini a bordo: Sicurezza stradale,

seggiolini auto e dispositivi anti abbandono”;

08 novembre 2019 – “Codice Rosso: la violenza sulle donne”;

06 dicembre 2019 – “Gestione delle emergenze domestiche con i bambini”;

18 gennaio 2020 – “Il corretto uso dei farmaci in gravidanza, durante

l’allattamento e nella cura del neonato”.

Gli incontri saranno aperti a qualsiasi persona interessata e saranno rivolti sicuramente agli utenti del Consultorio Familiare di Iglesias (mamme che stanno seguendo i corsi preparto, famiglie con bambini piccoli ed adolescenti, famiglie in genere, operatori del settore).

Eventuali, ulteriori approfondimenti di dettaglio riguardanti l’iniziativa potranno essere richiesti direttamente al Relatore, Capitano Federica Sanfilippo, tel. 392 0553595.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments