La squadra degli Ex Biancoblu di Carbonia s’è aggiudicata per il secondo anno consecutivo, a Uri, la Senior Football Cup per over 45.

La squadra degli Ex Biancoblu di Carbonia s’è aggiudicata per il secondo anno consecutivo, la Senior Football Cup, manifestazione calcistica riservata agli atleti over 45, disputata ieri ed oggi, sul campo “Leonardo Marras” di via Tempio, a Uri. In semifinale la squadra mineraria ha superato ai calci di rigore il Matera (tempi regolamentari 3 a 3), nella seconda semifinale la Zentile di Sassari ha eliminato il Potenza con un netto 10 a 2. Nella finalissima, gli Ex Biancoblu di Carbonia si sono imposti sulla squadra sassarese con il punteggio di 10 a 4.

La manifestazione è stata organizzata dall’ACSD Cultura e Sport, associazione affiliata allo CSEN Sardegna, in collaborazione con il comune di Uri e con l’assessorato regionale al Turismo.

