La squadra del Sora ha superato nettamente l’ASD Comunale Carbonia, 7 a 1, nel confronto della terza giornata di andata del campionato nazionale di A2 di bocce, disputato questo pomeriggio sui campi del Circolo Bocciofilo Comunale di Carbonia. La squadra di casa, reduce da una sconfitta per 5 a 3 sul campo del Flaminio Roma, dopo la vittoria iniziale sul Circolo Sassari con l’identico punteggio di 5 a 3, non è mai stata in partita ed è riuscita a cogliere il punto della bandiera con il solo Walter Boniello, impostosi nettamente in una delle due partite dell’individuale per 8 a 3 su Francesco De Vincenzo. Nelle altre partite, tre sconfitte di misura per 8 a 7, due nella coppia ed una nella terna, una per 8 a 6 nell’individuale, mentre sono terminate con punteggi molto netti le due partite di coppia ed una di individuale.

Tutti i risultati.

PRIMA PARTE.

Individuale

Walter Boniello (Carbonia) – Francesco De Vincenzo (Sora) 8 a 3 e 6 a 8

Roberto Peddis (Carbonia) – Dante D’Alessandro (Sora) 3 a 8.

Terna

Enrico Orrù/Roberto Peddis/Gian Luca Farris (Carbonia) – Dante D’Alessandro/Marco Petita/Riccardo Alonzi (Sora) 7 a 8.

SECONDA PARTE.

Coppia

Enrico Orrù/Sandro Deias (Carbonia) – Dante D’Alessandro/Riccardo Alonzi (Sora) 0 a 8

Enrico Orrù/Giuseppe Mereu (Carbonia) – Dante D’Alessandro/Riccardo Alonzi (Sora) 1 a 8

Walter Boniello/ Roberto Peddis (Carbonia) – Francesco De Vincenzo/Marco Petita (Sora) 7 a 8

Walter Boniello/ Roberto Peddis (Carbonia) – Maurizio Amicuzi/Franco Rocci (Sora) 7 a 8.

Tutte le partite sono state dirette da Amos Muscheri (AIAB di Oristano).

