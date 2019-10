La vertenza dei lavoratori dell’Aspal, la cosiddetta “vertenza art. 58”, è ritornata all’attenzione della Seconda commissione del Consiglio regionale.

Sollecitati anche dagli interventi dei consiglieri della minoranza Francesco Stara e Laura Caddeo (Progressisti), Desirè Manca (M5S) e Piero Comandini (Pd) i rappresentanti dei lavoratori (Davide Paderi – Cisl; Giampaolo Spanu – Uil; Luciano Melis – Sadirs, Enrico Lobina – Cgil) hanno definito la loro proposta “di mediazione e di responsabilità” e si sono detti disponibili a proseguire nel confronto dichiarando come irrinunciabili i punti che riguardano l’inquadramento e le ferie del personale, mostrando però significativi margini di apertura per ciò che attiene gli aspetti riferibili alla “decorrenza della parte economica”.

A giudizio dell’assessorato del lavoro l’applicazione letterale di tale norma, in vigore dal 1 febbraio 2019, comporterebbe discriminazioni tra il personale del medesimo comparto e determinerebbe un costo troppo elevato rispetto alle coperture finanziarie. Il dato è contestato dai sindacati che hanno formulato una controproposta (approvata dall’assemblea dei lavoratori lo scorso 13 settembre a Tramatza) rispetto a quella avanzata in proposito dall’assessore del Lavoro.

La vertenza dei lavoratori dell’Aspal, la cosiddetta “vertenza art. 58”, è ritornata all’attenzione della Seconda commissione consiliare che questo pomeriggio ha proceduto con le audizioni dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl, Uil e Sadirs. La vicenda è quella nota e riguarda l’inquadramento del personale transitato in Aspal per effetto della legge n. 9 del 17 maggio 2016 e modificata dall’articolo 58 della legge n. 1 dell’11 gennaio 2019 che stabilisce che il personale delle province trasferito all’Aspal «è inquadrato nei ruoli regionali nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio dalle province alla Regione, con la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento».

Live Translation

Contatore Visite 4218 Oggi:

Oggi: 5099 Ieri:

Ieri: 36895 La scorsa settimana:

La scorsa settimana: 47 Utenti attualmente in linea:

Categorie Categorie Seleziona una categoria Abbanoa (343) Accise (34) Acqua (215) Agricoltura (1.128) Agricoltura biologica (9) Alcoa (325) Alimentazione (57) Allevamento (68) Ambiente (966) Ammortizzatori sociali (129) Archeologia (175) Archeologia industriale (55) Architettura (3) Arte (288) Arte contemporanea (63) Artigianato (394) Asl (4) Assicurazioni (1) Assistenza sociale (22) Associazionismo (239) Attività produttive (43) Attualità (1) Autonomie locali (7) Banche (120) Bandi (671) Bonifiche (77) Borse di studio (96) Botanica (1) Burocrazia (6) caccia (83) Capitale europea della Cultura (11) Carbosulcis (11) Chiesa (212) Cinema (438) Clima (12) Commercio (189) Comunicazione & Marketing (56) Concorsi (344) Consiglio regionale della Sardegna (1.051) Continuità territoriale (42) Cooperazione (89) Cooperazione internazionale (138) Costituzione (1) Credito (75) Credito d’imposta (12) Crisi (59) Cronaca (1.314) Cucina (44) Cultura (1.693) Fotografia (80) Libri (342) Mostre (95) Teatro (145) Danza (9) Decentramento (47) Difesa (9) Diritti civili (22) Diritti umani (1) e-commerce (1) Economia (72) Edilizia (130) Edilizia pubblica (70) Edilizia scolastica (16) Editoria (51) Elezioni (791) Emigrazione (5) Energia (246) Energie rinnovabili (78) Enogastronomia (23) Enti locali (1.434) Escursionismo (105) Esercitazioni militari (8) Eurallumina (270) Eventi (1.213) Expo 2015 (266) Famiglia (7) Fauna sarda (30) Feste (718) Feste commemorative (93) Fiere (146) Finanza (1) Fiscalità di vantaggio (34) Fisco (23) Forestazione (113) Formazione professionale (293) Forze Armate (143) Gal Sulcis (28) Gemellaggio tra comunità (50) Giochi (6) Giornalismo (138) Giustizia (40) Governo (70) Guardia Costiera (86) Igea (71) Il Papa in Sardegna (6) Immigrazione (260) Impresa (191) Incendi (288) Industria (384) Informatica (21) Informazione (73) Insularità (39) Integrazione sociale (39) Istituzioni (2) Istruzione (286) Lavori pubblici (603) Lavoro (908) Leggi (84) Libertà (2) Lingua blu (51) Lingua sarda (64) Lutto (1) Mare (172) Mercato immobiliare (1) Meridiana (1) Messaggio elettorale (2) Meteorologia (165) Microcredito (35) Miniere (104) Monumenti aperti (98) Movimento partite Iva (21) Movimento Sportivo Popolare (22) Musei (95) Musica (1.930) Natura (161) Natura e Salvaguardia Ambientale (42) Nautica (4) Nubifragio in Sardegna (102) Numismatica (3) Opere pubbliche (5) Ordine pubblico (1) Pace (57) Parchi (38) Parco Geominerario (171) Pari opportunità (34) Parlamento europeo (231) Partiti politici (194) Patto di stabilità (31) Personaggi (1) Pesca (136) Piano Paesaggistico Regionale (12) Piano Sulcis (141) Pittura (62) Politica (690) Politiche attive per il lavoro (3) Politiche giovanili (29) Poste (82) Previdenza (35) Primavera Sulcitana (7) Promozione della Sardegna (107) Protezione Civile (161) Province (112) Provincia (22) Psicologia (7) PUBBLI-REDAZIONALE (6) Publiredazionale (1) Raccolta differenziata (108) Referendum (105) Regione (1.001) Religione (47) Ricerca scientifica (94) Ricerca tecnologica (107) Rifiuti (80) Riforme (84) Sa Die de sa Sardigna (6) Sanità (2.862) Scienza (39) Sciopero (44) Scuola (384) Selezione personale (2) Servitù militari (95) Servizi (400) Servizi sociali e assistenziali (120) Servizio civile (51) Shopping (62) Sicurezza del cittadino e del territorio (229) Sicurezza in mare (37) Sicurezza stradale (63) Sider Alloys (35) Sindacato (164) Sociale (814) Solidarietà (310) Spettacolo (471) Sport (2.813) Altri Sport (32) Calcio (170) Storia (331) Sviluppo (169) Sviluppo imprenditoria (22) Tares (7) Teatro-Musica-Danza (502) Terza età (1) Toponomastica (1) Tradizione (22) Traffico (36) Trasporti (931) Tributi locali (146) Turismo (746) Unesco (2) Unione europea (116) Università (256) Urbanistica (225) Vacanze (20) Viabilità (175) Vini (188) Viticoltura (46) Volontariato (144) Zona franca (65) Zone Franche Urbane (20)