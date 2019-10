L’acqua in distribuzione nella frazione di Monte Agruxiau, è nuovamente idonea al consumo umano.

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, vista la nota della A.T.S. Sardegna (Azienda Tutela Salute), Dipartimento di Prevenzione SIAN – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione del 21/10/2019, avente ad oggetto “Giudizio di idoneità d’uso acque destinate al consumo umano”, Revoca Ordinanza non potabilità -, assunta al Protocollo Generale al n.49413 in data 22/10/2019, con la quale si comunica che le analisi effettuate su un campione d’acqua prelevato nel Comune di Iglesias, presso il punto idrico nella Frazione di Monte Agruxiau, in data 03/10/2019, sono risultati conformi agli standard di qualità previsti da D. Lgs.vo 31/2001, e considerato che a seguito di tali risultanze, nella nota di cui sopra è stato espresso un giudizio di idoneità dell’acqua destinata al consumo umano, con “proposta di revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 145 del 24/09/2019.”; ha dichiarato l’acqua in distribuzione nella frazione di Monte Agruxiau, idonea al consumo umano ed ha revocato la precedente ordinanza sindacale n.145 del 24/09/2019.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments