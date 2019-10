L’attività del nuovo anno sociale di Unisulky, a Carbonia, avrà inizio lunedì 21 ottobre, con la conferenza del dott. Matteo Serra, fisico e comunicatore della scienza.

Unisulky da quest’anno ha trasformato le caratteristiche e la funzione di SulciScienza, che ora si configura come un grande laboratorio in progress, come un innovativo contenitore annuale di idee per la cultura, per la società, per la scienza occupandosi di programmazione culturale attraverso la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati a mettere in moto nel territorio un processo strategico volto allo sviluppo di nuove potenzialità.

L’attività del nuovo anno sociale, avrà inizio lunedì 21 ottobre, con la conferenza del dott. Matteo Serra, fisico e comunicatore della scienza, che lavora alla Fondazione Bruno Kessler di Trento, dove è responsabile del progetto di comunicazione “Cittadini per la scienza” e che parlerà del tema ”La Citizen Science. Scienz@perta per una democrazia della conoscenza”.

La conferenza avrà luogo alle ore 16.30, nella Sala Cinema della Società Umanitaria presso la Palazzina Ex-Di’, alla Grande Miniera di Serbariu.

