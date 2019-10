Laura Caddeo (Progressisti): «La confusione che si sta creando attorno al dimensionamento della rete scolastica non è ciò di cui ha bisogno la scuola sarda».

«La confusione che si sta creando attorno al dimensionamento della rete scolastica non è ciò di cui ha bisogno la scuola sarda. Gli enti territoriali prendono iniziative estemporanee senza che ci sia alcun coordinamento da parte della Regione.»

Lo dice Laura Caddeo, gruppo “Progressisti” del Consiglio Regionale

«Nei giorni scorsi la Città metropolitana di Cagliari ha convocato la conferenza con i Comuni per approvare il piano di dimensionamento della rete scolastica regionale – aggiunge Laura Caddeo -. Con termini perentori si è intimato ai dirigenti di inviare entro l’8 ottobre proposte e osservazioni. Ciò perché la Regione, pare, abbia pure fissato scadenze più restrittive rispetto agli anni scorsi.

Non è chiaro, tuttavia, su cosa si siano pronunciati sindaci e dirigenti scolastici: la Giunta regionale non ha approvato né le linee guida che dettano gli indirizzi sul dimensionamento del prossimo anno scolastico, né la proposta di rete. Neppure il Consiglio regionale è a conoscenza delle iniziative della Giunta sul dimensionamento; eppure, per legge, la Commissione Istruzione dovrebbe esaminare e dare un parere su entrambi i documenti prima della loro adozione definitiva.»

«In questa situazione di totale confusione, l’assessore regionale dell’Istruzione interviene solo per annunciare che la Regione intende portare avanti accorpamenti, col risultato che diverse autonomie scolastiche, anche “storiche”, potrebbero scomparire. Una frenesia inopportuna e dannosa, considerando che non è stata ancora aperta alcuna discussione in Consiglio regionale sulle intenzioni della maggioranza sui temi della scuola – conclude Laura Caddeo -. Credo sia necessario mettere un po’ di ordine da parte della Regione, a partire dall’approvazione delle linee guida, ed evitare che questa procedura mal gestita e improvvisata sia annullata dal TAR fra qualche mese. Nel frattempo la Giunta regionale venga a riferire in Consiglio regionale prima di chiudere le scuole.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments