Le organizzazioni sindacali sollecitano il governatore Christian Solinas affinché il Mise fissi un incontro per trovare una soluzione definitiva alla vertenza energetica.

Che il comparto alluminio stia attraversando un periodo non certamente felice è sotto gli occhi di tutti, ma la cosa più drammatica è questo silenzio assordante.

L’unica strada percorribile è lo stato di agitazione che, tuttavia, non è mai cessato e proprio per questo motivo il sindacato ed i lavoratori tutti scendono nuovamente in campo ed il nuovo appuntamento – come ha detto Angelo Diciotti, segretario CUB – è a Villa Devoto, per sollecitare il presidente della Regione, Christian Solinas, affinché il Mise fissi un incontro con il Sindacato perché la problematica Energia trovi definitivamente una soluzione.

Armando Cusa

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments