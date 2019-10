L’Ufficio Rapporti con il cittadino della Presidenza della Regione, attraverso il suo Centro Eurodesk, ha organizzato per venerdì 18 ottobre, un seminario informativo su “Anno Scolastico all’estero: crescere Cittadini del Mondo!”.

L’Ufficio Rapporti con il cittadino della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il suo Centro Eurodesk, ha organizzato per domani, venerdì 18 ottobre, dalle 9.30 alle 13.00, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Regionale a Cagliari (Viale Trieste 137), un seminario informativo su “Anno Scolastico all’estero: crescere Cittadini del Mondo!”.

L’incontro informativo è rivolto a studenti frequentanti le classi 2ª e 3ª e docenti degli Istituti superiori di II grado – per la frequenza di un periodo di studio all’Estero.

Vivere un anno di studio all’Estero (o anche un minor periodo) rappresenta un’opportunità unica per conoscere un nuovo Paese ed una nuova cultura, per imparare a comunicare in una lingua diversa dalla propria, per investire sulla carriera scolastica ed incrementare le prospettive di lavoro vivendo realtà altamente stimolanti e formative.

In una parola, per crescere come attivi Cittadini del Mondo!

L’evento, organizzato in collaborazione con le associazioni Afsai ed Intercultura, mira a:

– presentare quali sono i vantaggi di un’esperienza di studio all’Estero;

– illustrare le modalità di partecipazione e le informazioni pratiche per svolgere un periodo di studio all’estero.

Saranno inoltre presenti alcuni studenti che hanno trascorso un periodo di studio all’estero, i quali racconteranno le loro esperienze dirette.

