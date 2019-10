Martedì 8 ottobre verrà presentato il progetto della “Rete lollas – Le antiche case del Campidano”.

Le antiche case campidanesi riaprono i loro portoni e le loro lollas al pubblico di turisti e curiosi. Grazie al progetto Rete Lollas, sei Comuni hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la costituzione della Rete: a farne parte sono Capoterra, Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Selargius, Sinnai. Martedì 8 ottobre, i sindaci dei Comuni della Rete, saranno ospitati in Regione, nella sala del secondo piano dell’Assessorato della Pubblica Istruzione e Cultura in viale Trieste 186, dall’assessore Andrea Biancareddu, per presentare in conferenza stampa alle ore 10.30, il progetto di valorizzazione delle antiche case campidanesi dell’area metropolitana di Cagliari.

