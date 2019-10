Michele Ennas (Lega): «E’ stato fatto un importante passo in avanti per la vertenza Eurallumina-Rusal».

«E’ stato fatto un importante passo in avanti per la vertenza Eurallumina-Rusal.»

È il commento del consigliere regionale della Lega Michele Ennas, dopo l’incontr0 di ieri con l’assessore dell’Ambiente, Gianni Lampis.

«Grazie al lavoro dell’assessorato regionale della Sanità, svolto con assoluto rigore e rispetto delle normative, si è chiusa una parte importante dell’iter per far ripartire la produzione dello stabilimento di Portovesme, a cui è collegato il destino di 1.400 lavoratori – aggiunge Michele Ennas -. La pratica ora passa all’assessorato regionale dell’Ambiente. Ho partecipato all’incontro tra le RSU Eurallumina e l’assessore Gianni Lampis, che ha ribadito la priorità della vertenza per la Regione. Continuerò a seguire personalmente gli sviluppi di una vicenda su cui anche il Consiglio regionale è sensibile e per cui auspichiamo una chiusura positiva in tempi rapidi. Il rischio concreto è che il Board Rusal decida di destinare gli investimenti previsti in Sardegna verso altri siti produttivi e, contemporaneamente, di attivare le procedure per il licenziamento collettivo di tutto il personale. E questo il territorio del Sulcis-Iglesiente e la Sardegna – conclude Michele Ennas – non se lo possono permettere.»

