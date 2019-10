Multiseason 2: nuova generazione di pneumatici 4 stagioni da Firestone

Ci sono pneumatici all’ultima moda che riescono ad offrire prestazioni incredibili a coloro che guidano un veicolo. Tra questi rientrano gli pneumatici prodotti dal marchio Firestone.

Firestone è un brand che opera da anni nel settore automobilistico. Nel corso del tempo, quest’azienda si è distinta per riuscire a lanciare sul mercato gomme d’alta qualità, che assicurano prestazioni ottimali in svariate situazioni. Questa volta comunque, sembra che l’azienda produttrice di pneumatici si sia superata per l’ennesima volta. Difatti, Firestone si accinge a lanciare sul mercato il pneumatico Multiseason GEN 02, il prodotto che spiana la strada agli pneumatici all season di seconda generazione. Occorre quindi analizzare quest’ultimo prodotto rilasciato dalla Firestone per comprendere le sue caratteristiche ma soprattutto le sue potenzialità.

Firestone Multiseason GEN 02: quali sono le sue caratteristiche?

Dai primi test effettuati su strada, è possibile notare come il prodotto Firestone Multiseason GEN 02 sia riuscito a bissare quelli che sono gli eccellenti risultati già ottenuti dalla scorsa generazione di pneumatici all season. Tuttavia, i risultati della precedente generazione non sono solo stati raggiunti, ma sembrano essere addirittura superati. Come? Ebbene questa nuova tipologia di gomme può contare su un nuovo disegno del battistrada. Quest’ultimo elemento è stato ottimizzato sotto più fronti, permettendo alla ruota di superare senza problemi sia tracciati bagnati sia strade asciutte. In qualsiasi momento infatti, la guida con tali pneumatici risulterà essere sicura, con una stabilità precisa e rigida.

Ma come è stato possibile realizzare uno pneumatico del genere, capace di donare prestazioni di alto livello durante ogni periodo dell’anno? Ebbene, per riuscire in questa sorta di impresa, gli esperti della Firestone hanno prodotto un prototipo digitale, analizzando per un lungo periodo di tempo quelle che potevano essere le prestazioni, eseguendo a loro volta test su strada di volta in volta.

Firestone Multiseason GEN 02 è quindi il prodotto ottenuto dopo un ampio sviluppo, curato nei minimi particolari. Nei test condotti, cosa confermata anche da Oponeo Firestone e dai suoi tecnici, è stato dimostrato specificamente come i risultati in frenata siano nettamente migliorati grazie alle gomme Firestone Multiseason GEN 02.

Firestone Multiseason GEN 02: quali sono i miglioramenti percentuali e le impressioni al riguardo?

A questo punto comunque, per offrire un risultato concreto agli appassionati automobilisti, occorre analizzare quelle che sono le percentuali di miglioramento offerte da Firestone Multiseason GEN 02. Come detto in precedenza, tali pneumatici riescono ad offrire eccezionali risultati, ma qual è l’effettivo miglioramento rispetto alla generazione appena superata? Ebbene, i test condotti dall’importante TUV SUD hanno dimostrato come il miglioramento in frenata su asfalto asciutto sia 9%, mentre il miglioramento su asfalto bagnato sia addirittura del 14%. Un risultato straordinario, se si pensa che tale dato potrebbe ridurre di molto il tasso d’incidenti che avvengono a causa di fondo stradale non ottimale. Inoltre, Firestone Multiseason GEN 02 possiede anche numerose certificazioni, come quella M+S che lo rende idoneo come pneumatico invernale, il certificato 3PMSF, vale a dire quello rilasciato per gli pneumatici adatti in zone montagnose e l’etichettatura europea di classe “B”.

Quali sono invece le impressioni riguardo a questo nuovo pneumatico da parte Laurent Dartoux, Chief Strategy Bridgestone EMEA? Ebbene, l’autorevole professionista, assoluto esperto del settore, afferma che questa seconda generazione “è un vantaggio” per qualsiasi guidatore si immetta su strada. Stando sempre alle parole di Laurent Dartoux, Firestone Multiseason GEN 02 permette di essere sicuri in qualunque situazione, anche quando ci sono repentini cambi di clima. Secondo lo chief officer “Le strade potrebbero essere asciutte quando si esce di casa, bagnate quando si arriva al lavoro e innevate quando si torna a casa. Ma con Multiseason GEN 02, gli automobilisti saranno sempre sicuri tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.” Infine, ci sono da considerare anche quelli che sono i vantaggi in termini economici. Con gli pneumatici all season di seconda generazione, l’aderenza all’asfalto risulta essere ampiamente migliorata e quindi il consumo di carburante dell’automobile è di conseguenza minore rispetto agli standard.

Senza ombra di dubbio quindi, Firestone Multiseason GEN 02 è lo pneumatico che ha lanciato una piccola rivoluzione nel mondo dell’automobilismo, permettendo a chiunque una guida protetta, con meno rischi, indipendentemente dalle condizioni dell’asfalto.

