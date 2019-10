Nella città di Iglesias e nelle frazioni, è iniziata l’installazione dei nuovi contenitori per la raccolta del tessile e degli indumenti usati.

Attualmente son stati installati 14 contenitori, e prossimamente si procederà con l’installazione di altri punti di raccolta.

«I contenitori per il tessile rappresentano un importante strumento per una raccolta differenziata più efficiente – ha messo in evidenza il sindaco Mauro Usai – e permetteranno di recuperare materiali utili per un riciclo e per un riutilizzo.»

I punti di raccolta attualmente installati sono dislocati in:

– Corso Colombo (ingresso Casa Serena)

– Via Pacinotti (isola ecologica)

– Via Crocifisso (piazzale mercato vecchio)

– Via Messina (salita fianco parcheggi)

– Via San Salvatore (fianco distributore)

– Via San Leonardo (inizio strada fronte camera mortuaria)

– Via Villa di Chiesa (fronte ingresso ipermercato)

– Via Valverde (piazzale campo sportivo)

– Via Cattaneo (fianco ingresso supermercato)

– Via Melis de Villa (ingresso Sodalitas)

– Piazza Fenza

– Fraz. Bindua

– Fraz. Nebida

– Fraz. San Benedetto

«Un intervento piccolo ma di grande utilità, che permetterà una gestione più efficace della differenziata e del ciclo dei rifiuti – ha commentato l’assessore dell’Ambiente Francesco Melis – e permetterà a tante persone di contribuire al miglioramento della raccolta con il recupero di indumenti non più utilizzati.»

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments