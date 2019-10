Nella giornata di ieri, a Carbonia, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un desulese, evaso mentre si trovava agli arresti domiciliari.

Nella giornata di ieri, a Carbonia, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un desulese (P.P., classe 1964, nullafacente, pregiudicato) in flagranza di reato, resosi responsabile di evasione. L’uomo che era stato già arrestato dai carabinieri di Carbonia qualche settimana fa perché era stato trovato in possesso di un’arma clandestina con matricola abrasa, qualche giorno fa era uscito dal carcere e, collocato presso la sua abitazione, a Carbonia, ai domiciliari. Nella mattinata di ieri, era stato autorizzato ad uscire esclusivamente per recarsi a Tribunale di Cagliari, al fine di poter assistere all’udienza del processo. Tuttavia, terminata l’udienza, al suo rientro si è recato ad Iglesias a fare acquisti e, mentre si trovava presso un negozio di rivendita di materiale edile da costruzione, è stato notato da un carabiniere del Radiomobile della compagnia di Carbonia il quale, avendolo immediatamente riconosciuto, lo ha pedinato e senza mai perderlo di vista, ha subito contattato il proprio Comando, richiedendo il supporto di un equipaggio radiomobile. Con i colleghi intervenuti in supporto, il desulese è stato definitivamente bloccato, arrestato e condotto presso gli uffici della compagnia di Carbonia, dove è stato poi sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari. Questa mattina i carabinieri lo hanno portato di nuovo al Tribunale di Cagliari, ma stavolta il processo a suo carico, per cui dovrà rispondere, è evasione.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments