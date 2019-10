Nell’ambito del progetto “Rosas Villaggio Globale” prende il via, mercoledì 23 ottobre, un corso di micologia.

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di micologia e non al Villaggio minerario di Rosas.

Dal 23 ottobre , ogni mercoledì, a partire dalle 18.00, prende il via il Corso di micologia organizzato dall’Associazione Miniere Rosas, gestore dell’importante sito museale e di archeologia industriale.

Il corso è parte integrante del progetto “Rosas Villaggio Globale” nell’ambito del Por Sardegna Fers 2014-2020, bando Culture Lab 2018 “Sostegno finanziario alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti culturali innovativi”, e finanziato con un contributo da parte della Direzione generale dell’assessorato della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Sport e Spettacolo della Regione Autonoma della Sardegna

Filo conduttore del corso, strutturato in sette lezioni teorico-pratiche, sarà l’apprendimento dei segreti dei funghi, commestibili e non, riconoscerne le varie tipologie e gli habitat in cui si sviluppano.

Le lezioni saranno curate da un esperto micologo della Assl di Carbonia Iglesias.

Oltre alle lezioni in aula, che si svolgeranno nella Sala Cultura dell’Ecomuseo Miniere Rosas, i partecipanti potranno prendere parte anche a 2 escursioni naturalistiche tra i monti che circondano il suggestivo borgo minerario interamente recuperato, parte integrante del Parco geominerario, storico e ambientale della Sardegna e testimone dell’epopea mineraria di Narcao e del Sulcis Iglesiente.

Durante il corso si terrà anche una mostra espositiva di funghi.

Al termine del corso, è previsto anche un meeting finale con l’esperto di tartufi, il dottor Gianluca Marras, e il rilascio di un attestato di partecipazione.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è consigliabile telefonare al numero 0781-1855139 oppure al numero 329.2773342 (messaggistica WhatsApp) oppure recarsi presso la reception della Miniera di Rosas, loc. Rosas, Narcao (SU)

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments