Nicola Agus, 47 anni, è il nuovo allenatore della Monteponi. A distanza di 24 ore dalle dimissioni del tecnico Alessandro Cuccu, maturate il giorno dopo la pesante sconfitta interna ad opera dell’Idolo che ha fatto precipitare la squadra all’ultimo posto in classifica, la società rossoblu ha annunciato di aver raggiunto, nella tarda serata odierna, l’accordo con Nicola Agus, reduce da una promozione in Eccellenza con l’Arbus nella stagione 2017/2018 e da una tranquilla salvezza nel campionato di Eccellenza 2018/2019.

Già domani, martedì 8 ottobre, il neo allenatore dirigerà il suo primo allenamento allo stadio Monteponi. Al nuovo tecnico la società ha rivolto un caloroso in bocca al lupo e un buon lavoro in vista del prossimo impegno stagionale, in trasferta, sul difficile campo di Orroli.

