Nuove iniziative dell’Amministrazione comunale di Iglesias per ottimizzare il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Al fine di concretizzare la propria sensibilità nei confronti dei problemi dell’ambiente, l’impegno per la salvaguardia del territorio, l’aumento delle percentuali della raccolta differenziata e la conseguente diminuzione della TARI intende dare seguito alle iniziative già promosse attraverso l’ordinanza sindacale n. 109 del 15/07/2019.

Per tale motivo, in una nota, ricorda che dal corrente mese di ottobre:

non verranno più ritirati i rifiuti se:

– 1) NON verranno utilizzati i nuovi mastelli per l’esposizione;

– 2) NON verranno utilizzate le buste semitrasparenti per il contenimento;

Si ricorda inoltre che:

– Le utenze domestiche dovranno esporre i mastelli dalle ore 22.00 del giorno precedente il ritiro alle ore 6.00 del giorno previsto dal calendario comunale;

– Le utenze non domestiche dovranno esporre i mastelli secondo il giorno previsto dal calendario comunale dedicato all’attività economica svolta e a secondo la tipologia giornalmente prevista dalle ore 12.00 alle ore 13.00 con esclusione delle utenze non domestiche del Corso Matteotti e delle vie: Cagliari, Azuni, Martini, Sarcidano e Cavour e delle Piazze: Sella, Martini, La Marmora e Picchi, dove l’esposizione prevede gli stessi orari delle utenze domestiche.

Le utenze non domestiche indicate nelle vie e piazze escluse dal circuito di ritiro ordinario (con esposizione dalle ore 12.00 alle ore 13.00) dovranno esporre e conferire i propri rifiuti, dalle ore 22.00 del giorno precedente la raccolta alle ore 6.00 del giorno previsto dal calendario comunale proprio dell’utenza non domestica di appartenenza. È severamente vietato esporre i contenitori con modalità e orari diversi da quelli stabiliti.

A chiunque smaltisse i propri rifiuti in difformità dalle modalità stabilite si applicheranno le seguenti sanzioni amministrative:

– Per la 1ª segnalazione di violazione: € 150,00

– Per la 2ª segnalazione di violazione: € 300,00

– Per la 3ª segnalazione di violazione: € 600,00

Chi non avesse ancora ritirato i nuovi mastelli, potrà recarsi presso il viale Villa di Chiesa – stabilimento San Germano, nei giorni:

• 14-16-21 ottobre dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

• 19 ottobre dalle ore 8.30 alle 12.30

• dal 23 ottobre il mercoledì ed il sabato dalle ore 8.00 alle 12.00.

