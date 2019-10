Obiettivo Terra, il premio per le migliori immagini su natura e sostenibilità.

Per la Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile, la Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus hanno lanciato l’undicesima edizione del concorso fotografico ‘Obiettivo Terra’. Un viaggio per immagini che mette al centro il tema della natura e che assegnerà all’autore della foto vincente un premio di 1.000 euro. L’iniziativa mira a valorizzare il patrimonio ambientale e la biodiversità dei parchi nazionali e regionali italiani. Sarà un’occasione per esprimere solidarietà nei confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sostenibile e responsabile e per conservare le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e storico culturali. Il soggetto fotografato deve fare riferimento infatti ad un Parco Nazionale o Regionale , un’Area Marina protetta o una Riserva Statale o Regionale. La partecipazione è del tutto gratuita; per inviare la propria fotografia basta accedere al sito ufficiale e seguire le indicazioni, inviando l’immagine entro il 2 febbraio 2020. Saranno ammesse al concorso solo foto in formato digitale, a colori, di risoluzione minima 1600×1200 in formato orizzontale o verticali, non superiori ai 15 Mb. Le foto in concorso devono essere gli ‘originali’ ottenute da un unico scatto. Per partecipare è necessario essere cittadini italiani maggiorenni o stranieri residenti in Italia. L’autenticità e la titolarità della fotografia viene certificata con la candidatura al concorso e la fotografia presentata al concorso non deve essere già stata premiata in concorsi italiani o esteri.

Il concorso prevede alcune categorie speciali come:

alberi e foreste;

animali;

area costiera;

fiumi e laghi;

paesaggio agricolo;

turismo sostenibile.

Per l’edizione 2020 sono state inserite anche le sezioni: borghi; patrimonio geologico; Mother Earth Day; Plant Health e obiettivo mare. E’ previsto anche un Premio Accessibilità per l’area protetta che si è distinta per aver favorito l’accessibilità a la fruibilità alle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in collaborazione con FIABA ONLUS.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments