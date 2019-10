Per le scuole. “Una città non basta”. Chiara Lubich cittadina del mondo.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia è stato pubblicato il bando del Concorso nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul tema: «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo.

Il concorso è promosso dal Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario della nascita di Chiara Lubich.

É rivolto agli studenti e alle studentesse di tutte le Scuole italiane medie e superiori, che potranno partecipare con la realizzazione di un elaborato (in forma di testo scritto o multimediale) scegliendo una delle seguenti aree tematiche:

Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale

Chiara e il crollo del muro di Berlino

Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture

Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al pensiero di Chiara Lubich .

​La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere sviluppata attraverso una delle seguenti forme:

Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute)

Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti.​

​Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il Centro Chiara Lubich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segnalati anche siti utili all’approfondimento della ricerca.

Utile fonte potrà essere una visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà inaugurata una Mostra internazionale multimediale (“Chiara Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre 2019 fino a novembre 2020).

Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola.

Scuola Secondaria di II grado:

Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria

B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400

Scuola Secondaria di I grado:

Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria

B: 1° premio: € 400 2° premio (Categoria A oppure B): € 200.

I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity, saranno concordati con i dirigenti scolastici delle scuole vincitrici. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020, presumibilmente a Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunicazione. I lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati.

Bando ed allegati sono consultabili tramite la pagina dedicata del MIUR.

Scadenza per l’invio delle proposte il 31 marzo 2020.

