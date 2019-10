Prende il via questa sera, sul campo del calcio a cinque “Leonardo Marras” di via Tempio, ad Uri, la “Senior Football Cup”, manifestazione organizzata dall’A.C.S.D. Cultura e Sport, con il patrocinio del comune di Uri e degli assessorati del Turismo e dello Sport della Regione Autonoma della Sardegna. Sono quattro le squadre che si contenderanno la Coppa: il Matera, il Potenza, la Zentile di Sassari e, infine, gli Ex Biancoblu del Carbonia, campioni in carica.

Il programma oggi prevede le due semifinali, alle 18.00 ed alle 19.00; domani, sabato 12 ottobre, alle 17.00 la finale per il terzo ed il quarto posto, alle 18.00 la finalissima per il primo ed il secondo posto.

