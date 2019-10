Questa mattina i carabinieri della stazione di Quartu Sant’Elena hanno arrestato per rapina un 49enne di Quartucciu con diversi precedenti di polizia. L’uomo, dopo essere entrato nel punto vendita Saponi & Profumi di via Danimarca, ha prelevato il danaro contenuto in un registratore di cassa, tentando la fuga spintonando un commesso. La pronta reazione dello stesso e l’immediato arrivo di una pattuglia della locale stazione hanno consentito di bloccare il malvivente, che, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall’Autorità Giudiziaria.

