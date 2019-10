Roberto Li Gioi (M5S): «La relazione su Spiritu Santu è allarmante ma la Giunta regionale dice sì all’ampliamento della discarica».

«Arsenico (veleno a tossicità acuta e cronica), piombo, benzene e idrocarburi (cancerogeni), ma anche cloroformio, toluene, antimonio, nitrati e cromo VI. Sono numerose e di diverso tipo le sostanze tossiche riportate nella relazione ufficiale del Piano di caratterizzazione della discarica di Spiritu Santu – indagini dal 2013 al 2018 – effettuato dalla società Arcadis di Milano di cui siamo venuti a conoscenza. Stando al documento, nelle acque di falda della zona dalla discarica di Spiritu Santu si troverebbero sostanze altamente inquinanti in concentrazioni nettamente superiori alla “soglia di contaminazione”, ovvero ai livelli consentiti dalla legge.»

E’ l’affondo del consigliere regionale del M5S Roberto Li Gioi sul via libera all’ampliamento della maxi discarica olbiese contestata strenuamente dagli abitanti della zona di Murta Maria e Porto San Paolo, rappresentati da un comitato che da anni si sta battendo con tutte le proprie forze per evitare che la bomba ecologica di Spiritu Santu possa definitivamente esplodere con conseguenze devastanti per il territorio.

«Nella relazione della Arcadis, commissionata dal Cipnes, inoltre è specificato che il carico di contaminazione del percolato della discarica comunale è inferiore a quello della discarica consortile e che il carico di contaminazione aumenta significativamente passando da monte a valle. Nel documento viene anche spiegato che i dati riguardano non il percolato in senso stretto ma un potenziale mix tra le acque di percolazione attraverso i rifiuti e le acque sotterranee – aggiunge Roberto Li Gioi -. Ebbene, di fronte a questo quadro allarmante, la Giunta ha approvato l’ampliamento della discarica così come richiesto dal Cipnes, la società che la gestisce e che, guarda caso, assieme al Comune di Olbia, si è occupata dei campionamenti sulle acque sotterranee.»

Roberto Li Gioi i contenuti di una prossima interrogazione in Consiglio regionale.

«Com’è possibile che di fronte a questi dati, che dimostrano la presenza di un inquinamento così importante e incontrovertibile, gli uffici del Servizio di valutazione ambientale della Regione abbiano espresso giudizio positivo alla compatibilità ambientale. Un parere che ha indubbiamente condizionato l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis e la Giunta nelle decisioni prese con la delibera N° 42/39 del 22 ottobre scorso. Delibera che ha detto sì alle richieste del Cipnes relativamente all’intervento denominato “Adeguamento funzionale dell’installazione IPPC consortile sita in località Spiritu Santu (Olbia)”?»

«Com’è possibile che Uffici regionali e Giunta abbiano sottostimato l’importanza dei dati contenuti nella relazione descrittiva del Piano di caratterizzazione?»

«Com’è possibile che ancora una volta il grido d’allarme dei cittadini sia caduto nel vuoto?»

