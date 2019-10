Scendere in campo con il Programma Volontari UEFA EURO 2020 di Roma. Selezione per 1.000 appassionati di calcio.

Scendere in campo con il Programma Volontari UEFA EURO 2020 di Roma. Una imperdibile occasione per i giovani appassionati di calcio che vogliano svolgere attività di volontariato: la FIGC Federazione Italiana Giuoco Calcio promuove e coordina l’opportunità di candidarsi in vista dell’evento inaugurale dei prossimi Campionati Europei di Calcio, in programma venerdì 12 giugno 2020.

L’iniziativa, che prenderà il via con la partita del 12 giugno a Roma, durerà un mese e si concluderà con la finale di domenica 12 luglio allo Stadio di Wembley.

La FIGC sta curando la selezione di oltre 1000 volontari nel nostro Paese che saranno selezionati e formati per partecipare alla manifestazione all’Olimpico in Roma e presso le altre sedi ufficiali UEFA

Lo scopo del Programma Volontari UEFA EURO 2020 è coinvolgere cittadini e cittadine europei per promuovere in maniera sostenibile il volontariato sportivo e lasciare un’impronta duratura sul territorio.

Come presentare la propria candidatura e quali sono i requisiti richiesti:

essere maggiorenni al 1° maggio 2020;

avere padronanza della lingua inglese (a livello base/intermedio);

sostenere con esito positivo il colloquio conoscitivo finalizzato agli incontri di formazione e a un limitato numero di turni che variano in base al ruolo assegnato.

Le domande dovranno essere presentate online entro il 31 ottobre attraverso il sito consultabile da qui. Bisognerà effettuare la procedura di iscrizione, che richiede circa 30 minuti. Sarà necessario illustrare le proprie esperienze, aspettative e la motivazione che spinge a partecipare al Programma Volontari.