Sono ancora disponibili 20 posti per operai specializzati muratori da inserire nei cantieri di nuova attivazione al comune di Carbonia.

L’operazione rientra nel programma LavoRAS della Regione Sardegna ed è organizzata in collaborazione con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL).

La riapertura del bando per l’assunzione di 20 nuove risorse umane ha carattere d’urgenza. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per venerdì 18 ottobre 2019.

I lavoratori saranno assunti per 8 mesi con un contratto da 20 ore settimanali.

