Sono in vigore i nuovi orari della biblioteca comunale di Bacu Abis inaugurata il 16 luglio scorso in piazza Santa Barbara, dopo 7 anni di chiusura.

La rimodulazione degli orari prevede un aumento della frequenza delle aperture pomeridiane – da una a due volte alla settimana – per venire incontro alle richieste di diversi cittadini della frazione. L’incremento del servizio nella fascia pomeridiana consente agli studenti di poter fruire delle attività della biblioteca in orari in cui non risultano impegnati nella frequenza della scuola.

Di seguito pubblichiamo i nuovi orari, definiti dallo SBIS (Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis) in collaborazione con il comune di Carbonia:

Lunedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

Martedì: dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

Giovedì: dalle ore 15.00 alle 19.00;

Venerdì: dalle ore 9.00 alle 12.30.

