Sono iniziati oggi, a Iglesias, i lavori di riqualificazione del centro storico.

Oggi, venerdì 4 ottobre, sono iniziati i lavori di riqualificazione delle strade del Centro Storico, che interessano Via Amsicora e Via della Decima. I lavori, che prevedono un importo di 560.000,00 euro, sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020. “I lavori in Via Amsicora ed in Via della Decima, ai quali seguiranno a breve gli interventi in Piazza Municipio e nel Palazzo Municipale, rappresentano un impegno concreto per il Centro Storico, nell’ottica di una riqualificazione che metta al primo posto i concetti di vivibilità, funzionalità e valorizzazione di alcune tra le zone più caratteristiche di Iglesias – ha spiegato il sindaco Mauro Usai – un progetto ambizioso, per il quale ringrazio per il prezioso contributo l’assessore dei Lavori pubblici Vito Didaci e gli Uffici competenti”.

