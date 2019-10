Stage al Guggenheim Museum di New York per studenti e professionisti delle arti.

Stage al Guggenheim Museum di New York. Un’esperienza possibile grazie al Guggenheim Museum Internship Program, che offre questa opportunità a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad un’esperienza nel campo delle arti. Scopo dell’iniziativa è provvedere ad una adeguata formazione sul campo rivolta a chi intraprende una carriera nelle arti e nel settore museale.

Il programma prevede anche visite a case d’asta, gallerie, collezioni aziendali ed altri musei. Ai candidati internazionali è richiesta la conoscenza dell’inglese parlato e scritto.

Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione borse di studio per il programma estivo di stage. Le borse coprono un importo di 1.000 dollari USA e prevedono un impegno a tempo pieno per dieci settimane. Per la borsa di studio occorre presentare un testo al massimo di 500 parole che metta a fuoco “il ruolo e le responsabilità del museo d’arte oggi”, illustrando le proprie motivazioni e l’interesse per il lavoro museale e le modalità attraverso cui si pensa di contribuire con la propria esperienza alle attività.

Il calendario di stage annuale è diviso in tre cicli, ognuno della durata di circa tre mesi:

Primavera: gennaio-aprile (scadenza: 1 novembre);

Estate: giugno-agosto (scadenza: 30 gennaio);

Autunno: settembre-dicembre (scadenza: 1 giugno).

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments