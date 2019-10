Stefano Schirru (PSd’Az): “È inaccettabile che al Pronto Soccorso di Isili si curino solo i codici verdi”.

“Il pronto soccorso di Isili accetta soltanto pazienti in codice verde. Questo non è noto ai pazienti, che lo scoprono quando arrivano sul posto e non era noto nemmeno alla commissione Sanità prima del sopralluogo di oggi. I pazienti più gravi, invece, vengono dirottati dal 118 su altri ospedali con il disagio evidente dei familiari e dei malati. E’ un dato di assoluta preoccupazione, che non possiamo tacere in particolare, se consideriamo le dimensioni del territorio che questo pronto soccorso serve”. Lo afferma il consigliere regionale Stefano Schirru (Psdaz) al termine della trasferta nel Sarcidano con la commissione Sanità del Consiglio regionale. Prosegue Stefano Schirru: “I posti letto del reparto Medicina devono passare almeno a 25 perché gli attuali 20 sono insufficienti ma più in generale tutta la dotazione dell’organico va rivista. Questo è l’effetto dell’applicazione del Decreto Ministeriale 70, che ha stravolto la sanità sarda, completamente diversa da quella lombarda o emiliana: in Sardegna ci sono pochissime città e qualche centinaio di piccoli comuni in un territorio vastissimo. Servono, dunque, regole differen ti”.