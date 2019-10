Tecnici informatici. A Padova assunzione per 10 diplomati a tempo pieno ed indeterminato.

E’ aperta la selezione pubblica per esami per la copertura, presso l’Università di Padova, di dieci posti di tecnico informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di cui tre posti riservati ai volontari delle Forze armate.

Per accedere alla selezione basta il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Le domande di partecipazione si possono inviare entro il 24/10/2019.

Sono richieste inoltre le seguenti capacità professionali, conoscenze e competenze:

buona conoscenza dei principali sistemi operativi desktop Windows, Linux, MacOs e mobile Android e Ios;

conoscenza delle architetture client/server, reti locali e sistemi wireless;

conoscenze dei principali Cms (Content Management System), dei Lcms (Learning Content Management System), di applicativi e plugin per l’integrazione di contenuti multimediali;

conoscenza delle principali piattaforme di condivisione cloud-based;

conoscenza della lingua inglese.

E’ prevista un’eventuale preselezione, che consisterà in quesiti a risposta multipla, sui seguenti argomenti:

i principali sistemi operativi desktop Windows, Linux, MacOs e mobile Android e Ios;

le architetture client/server, le architetture web, reti locali e sistemi wireless, sicurezza informatica;

i principali Cms (Content Management System), dei Lcms (Learning Content Management System) in particolare della gestione della piattaforma Moodle, di applicativi e plugin per l’integrazione di contenuti multimediali in particolare connessi alla didattica dei Corsi di Studio;

le principali piattaforme di condivisione cloud-based;

principi del Piano Triennale dell’AGID per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 e sue conseguenze.

La selezione è per prova scritta e colloquio. La prima comprende quesiti a risposta aperta (punteggio parziale massimo pari a 20)su:

i principali sistemi operativi desktop Windows, Linux, MacOs e mobile Android e Ios;

le architetture client/server, le architetture web, reti locali e sistemi wireless, sicurezza informatica;

i principali Cms (Content Management System), dei Lcms (Learning Content Management System) in particolare della gestione della piattaforma Moodle, di applicativi e plugin per l’integrazione di contenuti multimediali in particolare connessi alla didattica dei Corsi di Studio;

le principali piattaforme di condivisione cloud-based;

principi del Piano Triennale dell’AGID per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 e sue conseguenze.

Saranno somministrati anche quesiti a risposta multipla (punteggio parziale massimo pari a 10) per accertare la conoscenza della lingua inglese.

Il colloquio, oltre ad un discussione sugli argomenti riportati di seguito, potrà includere prove anche di carattere pratico mediante l’utilizzo di dispositivi digitali:

i principali sistemi operativi desktop Windows, Linux, MacOs e mobile Android e Ios;

le architetture client/server, le architetture web, reti locali e sistemi wireless, sicurezza informatica;

i principali Cms (Content Management System), dei Lcms (Learning Content Management System) in particolare della gestione della piattaforma Moodle, di applicativi e plugin per l’integrazione di contenuti multimediali in particolare connessi alla didattica dei Corsi di Studio;

le principali piattaforme di condivisione cloud-based;

principi del Piano Triennale dell’AGID per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 e sue conseguenze. Al colloquio tecnico seguirà il colloquio motivazionale.

