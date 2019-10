Un 28enne originario della Guinea è stato arrestato dai carabinieri di Selargius che lo hanno trovato in possesso di due bustoni di droga nella propria abitazione.

Nella tarda serata di ieri, a Selargius, i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino 28enne della Guinea. I carabinieri, che già da tempo seguivano il giovane, al termine di una perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella sua disponibilità circa 400 grammi di marijuana, denaro contante probabile provento dell’attività di spaccio e materiale vario per il confezionamento. Il 28enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la camera di sicurezza della stazione di Selargius, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall’autorità giudiziaria.

