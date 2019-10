Un giovane cagliaritano è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Assemini per detenzione di sostanze stupefacenti.

Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione di Assemini, nel corso di un servizio di pattuglia nel centro cittadino, a seguito di una raccolta di informazioni e diversi servizi di osservazione, hanno arrestato per il reato di detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane cagliaritano classe 1997. Intervenuti presso la sua abitazione, i militari hanno rinvenuto oltre mezzo kg di hashish suddivisa in varie dosi, nonché un centinaio di euro in banconote, verosimile provento dell’attività illecita e svariato materiale per la suddivisione ed il confezionamento della droga. Il giovane è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari.

