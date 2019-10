Venerdì 1° novembre, alle ore 21.00 , nello Spazio OSC / Dom-OSC, in via Newton 12, a Cagliari, si terrà la performance Teatrale “Stile Libero”.

La performance “Stile libero” coniuga il teatro e lo sport attraverso un linguaggio scenico e poetico interculturale.

I partecipanti e le partecipanti al laboratorio teatrale, tutti under 20 e provenienti da varie nazioni, durante l’estate hanno imparato a nuotare all’interno di un corso a loro dedicato e contemporaneamente hanno elaborato questa esperienza, emotiva e sportiva, all’interno del laboratorio teatrale.

Da questo nasce lo “Stile libero” come approccio alla vita, per essere liberi di esprimersi, comunicare e giocare insieme per superare tutte le paure.

La performance è un’immersione poetica, un tuffo nei desideri e nelle visioni dei giovani e delle giovani partecipanti. Per un teatro interculturale che porta sulla scena l’entusiasmo eversivo di una generazione che si batte per un futuro migliore.

Nina Zedda e Claudia Pupillo – registe e drammaturghe Compagnia teatrale L’aquilone di Viviana

Naoufel Soussi – mediatore culturale e Presidente della AMAN. Coop. Sociale. Regia e drammaturgia di Ilaria Nina Zedda e Claudia Pupillo.

Luci e video mapping: Marco Quondamatteo

VIdeo riprese di Andrea Mura.

Con: Martina Demurtas, Lamine Diassy, Yaya Darboe, Malick Coly, Buba Darboe, Mario Congiu, Davide Setzu, Michela Congiu, Omar Terki, Daniele Scano, Rayhan, Alessandra Pibiri.



