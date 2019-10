Venerdì 11 e domenica 12 ottobre al Campo “Leonardo Marras” di Uri, la Sardegna ospita le finali della 2ᵃ Senior Football Cup Csen.

Due giorni di sport a Uri con le finali della Senior Football Cup, manifestazione calcistica riservata agli atleti over 45.

Venerdì 11 e sabato 12 ottobre al campo “Leonardo Marras”, in via Tempio, si svolgeranno le gare di semifinale e finale che vedranno contrapposte quattro squadre, due sarde e due della Penisola, impegnate a contendersi la conquista del titolo 2019.

La manifestazione, organizzata dall’ACSD Cultura e Sport, associazione affiliata allo CSEN Sardegna, in collaborazione con il Comune di Uri e con l’assessorato regionale al Turismo, si svolgerà in due giornate: venerdì 11 ottobre, alle 18.00 e alle 19.00 si giocheranno i due incontri di semifinale; sabato 12 ottobre, alle 17.00 è prevista la finale per il 3° e 4° posto, e a seguire alle 18.00, la finalissima per il 1° e 2° posto.

Con la scelta di Uri per lo svolgimento della Senior Football Cup, l’Acsd Cultura e Sport e CSEN Sardegna confermano l’impegno nel coinvolgere i piccoli centri dell’isola nell’organizzazione di eventi sportivi e culturali che possano creare anche una ricaduta economica e promozionale sul territorio, evitando di concentrare le manifestazioni nei grandi agglomerati urbani, e contribuendo anche ad allungare la stagione turistica.

