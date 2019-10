Venerdì 11 ottobre, prima della riunione del Consiglio comunale di Sant’Antioco, il Comitato Porto Solky terrà un sit-in sulla piazzetta antistante la sala consiliare. Per lo stesso venerdì 11 ottobre, sempre nella sala consiliare, il comitato Porto Solky aveva richiesto l’autorizzazione per effettuare un incontro pubblico per l’illustrazione «di tutte le recenti incongruenze derivanti dall’improvviso cambio di rotta della Giunta Locci che sta mettendo in pratica tutta una serie di azioni che porteranno alla realizzazione del nuovo ponte». Il comitato Porto Solky invita la cittadinanza a partecipare ad un sit-in sulla piazzetta antistante la sala consiliare, alle ore 18.00, un’ora prima dell’avvio dei lavori del Consiglio comunale previsto per le ore 19.00, «quale forte segno di protesta e di disapprovazione nei confronti dell’operato della Giunta comunale guidata da Ignazio Locci»

