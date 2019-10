Venerdì 17 e sabato 18 ottobre, si svolgerà a Calasetta, la 9ª edizione del Memorial Silvio Olla di calcio.

Il comune di Sant’Antioco ricorda il maresciallo dell’Esercito Silvio Olla, l’eroe antiochense caduto a soli 32 anni a Nassiriya, il 12 novembre del 2003. E lo fa con il Memorial di calcio a undici “Silvio Olla”, giunto alla nona edizione, organizzato dal Comune – Assessorato allo Sport, con la collaborazione del comune di Calasetta, che concede l’utilizzo dello stadio comunale. L’evento vede la partecipazione delle rappresentative del 3° Reggimento Bersaglieri di Teulada, del 1° Reggimento corazzato Teulada, del 151° Reggimento Fanteria Sassari di Cagliari, e del 152° Reggimento Fanteria Sassari di Sassari.

La manifestazione si svolgerà giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, sul campo dello stadio comunale di Calasetta. Le competizioni sportive saranno precedute, alle 15.30 di domani, venerdì 17 ottobre,, da una cerimonia militare commemorativa presso il cimitero comunale, dinanzi al monumento dedicato a Silvio Olla. Alle 17.00, prenderanno il via le partite di calcio, con il match inaugurale che vedrà la rappresentativa del 151° Reggimento Fanteria Sassari di Cagliari opposta a quella del 3° Reggimento Bersaglieri di Teulada. Alle 18.00 seguirà il match tra il 152° Reggimento Fanteria Sassari di Sassari ed il 1° Reggimento corazzato Teulada. Le finali sono in programma venerdì 18 ottobre: alle 16.00, la finale per il terzo e quarto posto, mentre alle 17.30, si giocherà la finalissima per il primo ed il secondo posto. La manifestazione si concluderà alle 19.00, presso l’aula del Consiglio comunale di Sant’Antioco, con le premiazioni.

