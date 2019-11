7 giovani di Masainas oggi volano nel Regno Unito nell’ambito del progetto sperimentale “Do you speak english”.

L’assessorato dei Servizi sociali del comune di Masainas nei mesi scorsi ha approvato e messo in atto il progetto sperimentale “Do you speak english” in collaborazione con la cooperativa Millepiedi nell’ambito del servizio “Ci siamo – informa e orienta”.

Il progetto, aperto ai residenti dai 13 anni in su, prevedeva incontri laboratoriali di conversazione di lingua inglese e ha visto la partecipazione di una decina di cittadini e cittadine.

Oggi 26 novembre, 7 di questi partecipanti volano nel Regno Unito con l’insegnante di madre lingua e una operatrice del Comune, per approfondire le conoscenze acquisite.

«Siamo molto soddisfatti del buon esito di questo esperimento – commenta l’assessore Ilaria Portas – e speriamo di ripetere presto il corso anche con gli operatori turistici e commerciali residenti nel nostro Comune perché la conoscenza della lingua è un elemento importante anche per l’apertura di nuovi sbocchi turistici oltre che per l’acquisizione di nuove competenze personali e professionali.»

