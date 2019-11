Anche nel 2020, un giovane cittadino residente a Masainas avrà la possibilità di partecipare al progetto “Promemoria Auschwitz”, promosso da ARCI Sardegna in collaborazione con gli enti locali aderenti.

Il beneficiario dovrà essere un residente di età compresa tra i 18 e i 25 anni e verrà selezionato dopo aver presentato domanda, come indicato nel sito internet del Comune. Le domande scadono il 6 dicembre 2019.

Il comune di Masainas partecipa al progetto dal 2014 e l’anno prossimo sarà il settimo anno di collaborazione con Arci Sardegna: in questi anni sono stati coinvolti otto giovani e ogni anno prima della partenza del successivo si “restituisce” la propria esperienza alla Comunità, attraverso il racconto, le immagini, le emozioni del viaggio, ma anche della formazione pre e post partenza per Cracovia.

Nel 2019 è stata la volta di Alessio Argiolas, videomaker per passione: dal suo viaggio è scaturito un breve e toccante video, che racchiude in due minuti l’essenza del progetto: imparare per non ripetere gli errori.

