Ancora una giornata al presidio di via Roma, davanti all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, a Cagliari, per i lavoratori dell’Eurallumina che non si stancano di sollecitare la conclusione del lunghissimo iter autorizzativo per il riavvio della produzione nello stabilimento di Portovesme, con la definizione della Via, la Valutazione di impatto ambientale. Dopo il via libera sul fronte sanitario arrivato alla fine dello scorso mese di ottobre, ora è atteso quello ambientale che dovrebbe essere ormai prossimo, e fino a quando non sarà scritta la parola fine sul lungo processo autorizzativo, i lavoratori hanno deciso di tenere in piedi il presidio.

