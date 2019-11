Basket: in serie C il Veliero Calasetta gioca domenica a Sassari con il Sant’Orsola, in serie D la Scuola Basket Carbonia questa sera sul campo dell’Azzurra Oristano.

Il Veliero Calasetta sarà impegnato domenica sera, alle 18.00, al PalaSerradimigni di Sassari, contro il Basket Sant’Orsola, per l’ottava giornata di andata del girone unico di qualificazione del campionato di serie C Silver di basket maschile. Per la squadra isolana, protagonista di un avvio di stagione inferiore alle attese, con 2 vittorie e 4 sconfitte nelle sei partite fin qui disputate, si tratta di una buona occasione per tornare alla vittoria, considerato che la squadra sassarese non ha ancora vinto ed occupa l’ultimo posto in classifica, a secco di punti dopo sette partite disputate.

Nel campionato di serie D, giunto al giro di boa del girone unico di qualificazione, la Scuola Basket Carbonia, bella realtà di questo avvio di stagione, che la vede seconda in classifica con 10 punti, frutto di cinque vittorie e due sconfitte nelle sette partite fin qui disputate, a due sole lunghezze dalla capolista solitaria ASD Genneruxi, gioca questa sera, alle 20.30, sul campo del Palazzetto dello Sport di Sa Rodia, ad Oristano, contro l’Azzurra, formazione che occupa il sesto posto in classifica, con quattro punti in sei partite disputate. La squadra mineraria arriva a questo appuntamento reduce dalla sconfitta di misura, 66 a 60, subita sul campo della capolista ASD Genneruxi e punta a tornare subito alla vittoria per restare ai vertici della classifica.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments