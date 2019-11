Carla Cuccu (M5S): «Si restituisca dignità all’ospedale di Isili ed affidabilità alla politica regionale».

«Come la storia insegna, spesso si attendono i giorni di festa per adottare provvedimenti che ledono i diritti dei cittadini, nella speranza che passino inosservati. Ma così non è accaduto per la delibera n. 156 del 31 ottobre 2019 con cui l’ATS ha sancito l’accorpamento delle chirurgie degli ospedali di zone disagiate, quali il “San Giuseppe” di Isili ed il “San Marcellino” di Muravera. Provvedimento, in evidente contrasto con una razionale organizzazione sanitaria che garantisca il diritto alla salute ed alle prestazioni sanitarie per i cittadini.»

Carla Cuccu, consigliera regionale del M5S, segretaria della commissione Sanità, denuncia e critica questa scelta che danneggia i cittadini.

«Ci vediamo costretti a stigmatizzare, ancora una volta, che le scelte politiche del governo regionale, nei fatti, continuano ad essere in continuità col governo precedente – aggiunge Carla Cuccu -; disattendendo, così, le promesse elettorali in campo sanitario. Con questo inconcepibile provvedimento, si isolano dalle città due realtà fortemente depauperate ed in sofferenza da anni, accelerandone la scomparsa.»

«Ancora una volta, si pongono in essere scelte programmatiche che non mettono il cittadino al centro di un’organica e funzionale programmazione efficiente – conclude Carla Cuccu -. Il reparto di chirurgia del San Giuseppe di Isili deve essere riaperto immediatamente, restituendo dignità alla sanità di questo territorio disagiato ed affidabilità dei cittadini verso la politica.»

