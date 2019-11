Domani, mercoledì 20 novembre, anche a Cagliari verrà celebrata la giornata internazionale dell’Infanzia.

Mercoledì 20 novembre, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, a Cagliari, nella sede della Fondazione di Sardegna, in concomitanza con la giornata internazionale dell’Infanzia, la Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Grazia Maria De Matteis parteciperà all’evento celebrativo della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (Convention on the Rigths of the Child) e alla cerimonia di premiazione del Concorso “Unicef: il diritto a…il rovescio di…” rivolto agli studenti delle scuole sarde di ogni ordine e grado.

Al Concorso, finalizzato a sensibilizzare i ragazzi/e sulla conoscenza dei propri diritti come sanciti dalla Convenzione ed in particolare del diritto ad essere ascoltati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano, hanno partecipato numerose scuole e alunni/e di tutta la Sardegna.

