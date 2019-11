Domenica 24 novembre, a Cagliari, si terrà il corso “Come Fare la Birra in Casa” dedicato a chi vuole imparare l’arte della birrificazione casalinga.

Il corso suddiviso in due parti, una prima parte di teoria e una seconda di laboratorio, ha come obiettivo quello di mostrare come produrre la propria birra in ambiente casalingo, seguendo la procedura completa “all grain”, mantenendo la trattazione dell’argomento semplice e ponendo attenzione particolare alla minimizzazione dei costi. Saranno fornite tutte le nozioni per la produzione della birra (ingredienti, processo e attrezzatura) e verrà eseguita una cotta su una semplice ricetta.

Insegnanti d’eccezione saranno Vittorio Cannas, Mirco Meloni e Matteo del Birrificio Artigianale Mogorese.



Un’occasione imperdibile non solo per chi si avvicina per la prima volta al mondo della produzione casalinga, ma anche per chi, avendo già esperienza, vorrà confrontarsi con dei professionisti che per una giornata intera metteranno a disposizione la propria conoscenza.

L’evento organizzato dall’Associazione Brasseria dei Giudicati di Cagliari in collaborazione con Le Strade della Birra e Bevisardo – Sardinian Craft Stories si svolgerà presso i locali della Salsamenteria di Cagliari a partire dalle ore 9.30 del mattino.

