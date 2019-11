Domenica 24 novembre, a Carbonia, si svolgerà la processione di Cristo Re, organizzata dalla parrocchia di Corso Iglesias guidata da don Massimiliano Congia.

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione, è stata disposta la chiusura del traffico veicolare dalle ore 9.30 fino al termine della processione religiosa nelle seguenti strade: piazza Iglesias, via Santa Caterina, via Dante, via Bellini, via Carducci, via Angioy, piazza Iglesias e rientro in chiesa.

