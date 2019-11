E’ proseguita anche oggi, nonostante le avverse condizioni meteo, la mobilitazione dei lavoratori Eurallumina davanti all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, in via Roma, a Cagliari, a sostegno del lungo iter autorizzativo per il progetto di riavvio dello stabilimento di Portovesme. Ricordiamo che, dopo il parere favorevole espresso la scorsa settimana sull’impatto sanitario dall’assessorato della Sanità, è attesa ora la conclusione dell’istruttoria, per il successivo avvio degli atti alla Giunta regionale per la delibera definitiva sulla valutazione di impatto ambientale. La mobilitazione – ha confermato stamane Antonello Pirotto, rappresentante della RSU Eurallumina – proseguirà ad oltranza fino al raggiungimento dell’obiettivo finale.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments