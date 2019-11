E’ proseguita senza sosta anche ieri ed oggi la mobilitazione dei lavoratori dell’Eurallumina davanti all’assessorato della Difesa dell’Ambiente, in via Roma, a Cagliari.

E’ proseguita senza sosta anche ieri ed oggi la mobilitazione dei lavoratori dello stabilimento Eurallumina di Portovesme, davanti all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, in via Roma, a Cagliari, a sostegno del lungo iter autorizzativo per il progetto di riavvio dello stabilimento di Portovesme. I lavoratori, incassato il via libera sull’impatto sanitario dall’assessorato della Sanità, attendono ora la conclusione dell’istruttoria, l’ultimo passaggio necessario alla stesura della delibera definitiva sulla valutazione di impatto ambientale che, una volta ottenuta, rappresenterà l’ok alla realizzazione del progetto di rilancio dello stabilimento, oltre dieci anni dopo lo stop alla produzione.

