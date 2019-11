Gara fra quartieri, a Sennori, organizzata da Comune e Pro Loco, per creare il presepe più bello.

Il programma delle manifestazioni per il “Natale Sennorese”, quest’anno si arricchisce di una entusiasmante sfida fra quartieri per la creazione del più bel presepe di Sennori. È il 1° concorso “Il Presepe del mio Quartiere”, promosso dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco, e che coinvolge l’intero paese in una gara che mira ad abbellire gli angoli dei vari rioni per creare un’attrazione in più in vista degli eventi che si svolgeranno durante le festività natalizie.

Per partecipare al concorso i residenti e le attività produttive dei vari quartieri sono invitati a riunirsi in gruppi e presentare la loro adesione entro martedì 19 novembre, consegnando agli uffici comunali una breve relazione scritta con la descrizione del progetto che intendono realizzare. I progetti ritenuti migliori avranno il via libera dell’amministrazione e riceveranno un contributo economico di 200 euro per creare il presepe nei modi indicati, entro l’8 dicembre. I cittadini saranno poi chiamati a votare per scegliere l’installazione più bella. Lo spoglio dei voti e la premiazione del miglior presepe avverrà il 5 gennaio 2020, nel corso di una manifestazione pubblica.

